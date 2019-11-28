الباحة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واساستضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس, ملتقى " الفنون والمهن " للعام الحالي, بمشاركة ما يقارب 300 مشاركة يمثلون 38 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة, وذلك بمركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات .بدأت الفعاليات بافتتاح المساعدة للشؤون التعليمية بالباحة نوال الدرمحي المعرض السنيمائي التفاعلي المصاحب "وطني الحبيب", بمشاركة من مختلف المناطق والمحافظات بالمملكة، حيث قسم إلى خمس غرف حسب التوزيع الجغرافي للمملكة, حيث يعرض فيها أفلام تفاعلية تتضمن الموروث الشعبي لكل منطقة, كما حوى المعرض بعض المعروضات التراثية التي تمثل المنطقة المشاركة بالإضافة الى ركن الكلية التقنية بالباحة .بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم, ثم ألقى مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، كلمة قدم خلالها شكره لصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على رعايته الدائمة ودعمه المتواصل للتعليم بالمنطقة الباحة، مؤكداً أهمية الملتقى وما يحمله من أفكار إبداعية وأعمال تتجلى فيها قدرات ومواهب الطالبات، حيث إنها تنمي في نفوسهن الفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن والتغني بماضيه الأصيل وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 , مثمناً جهود إدارة نشاط الطالبات واللجان المشاركة .تلا ذلك كلمة مشرفة العموم بالإدارة العامة لنشاط الطالبات بالوزارة محاسن حسن ثقة، قدمت فيها شكرها للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, لاستضافة البرنامج الوزاري ملتقى الفنون والمهن تحت شعار "تراثنا هويتنا", والذي يُعرض فيه الأفكار الإبداعية والتجارب والمنجزات النوعية للأنشطة الفنية والمهنية في جو تفاعلي نَشِط تُشارك فيه الطالبات ومنسُوبات التعليم في الإدارات التعليمية لِنشر الثقافة والمعرفة وتبادل الرؤى التطويرية استشرافاً للمستقبل وفق معايير محددة .بعد ذلك قدمت مجموعة من طالبات مدارس المنطقة عددا من اللوحات إنشاديه بهذه المناسبة .ثم انطلقت الجلسات الحوارية التي شملت عدة محاور تناولت العديد من أوراق العمل شاركت بها طالبات التعليم العام من مناطق ومحافظات المملكة, ثم بدأت ندوة التراث الوطني والسياحة في المملكة العربية السعودية تحت شعار " تراثنا هويتنا ".// انتهى //16:59ت م0200