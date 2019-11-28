سكاكا 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات النتائج النهائية للمنافسات الوطنية للمسرح المدرسي والمقام، في مركز الملك عبدالله الثقافي في مدينة سكاكا ، واستمرت لمدة أسبوع جرى خلالها عرض المسرحيات لجميع الإدارات المشاركة .من جانبها، قالت مديرة إدارة نشاط الطالبات نورة بنت محمد المسباح في كلمتها بالحفل الختامي لمنافسات المسرح، أن العروض المسرحية كانت مميزة بمجملها، وهذا النشاط الثقافي والأدبي والفني يصنع الشباب ويستكشف مواهبهم ويحقق أحلامهم ، والمسرح المدرسي وجد لتنمية القدرات وخلق أجواء التأثير الثقافي التبادلي بين الأجيال، واستخدامه كأداة لإبراز المواهب الأدبية الشبابية .وفي الختام كرمت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع الفرق الحاصلة على مراكز متقدمة والتي حصلت على المستوى الذهبي وهن " مسرحية أسيرة الغابة السوداء "تعليم الجوف"مسرحية ، إن لم تسع فأنت في عداد الفاشلين "تعليم القصيم"، مسرحية الوريث "تعليم الرياض"، مسرحية بائعة الصوف "تعليم مكة المكرمة"، مسرحية حصاد الحكمة "تعليم الشرقية"، مسرحية إشراقة أمل "تعليم المدينة المنورة"، مسرحية أثر "تعليم جدة"، مسرحية الخلاص الكاذب "تعليم ينبع"، ، مسرحية مصباح الأمنيات "تعليم الأحساء".فيما حصلت على المستوى الفضي مسرحية لا تصفعني ويداك مبسوط "تعليم بيشة"، مسرحية أحلام محلقة "تعليم جازان"، مسرحية إلهام ستبصر النور "تعليم المذنب"، مسرحية ممرات الضوء "تعليم تبوك"، مسرحية خيوط العنكبوت "تعليم حائل".كما حاز المستوى البرونزي مسرحية ذائقة المارشلميو "تعليم الأفلاج"، مسرحية وسقط القناع "تعليم الطائف"، مسرحية الاخر هو أنا "تعليم القنفذة"، مسرحية بلا جذور "تعليم الخرج"، مسرحية الزائر الغريب "تعليم عنيزة"، مسرحية طريق العودة المسدود "تعليم النماص"، مسرحية لأن الأحلام تستحق "تعليم القريات"، مسرحية الطموح والأحلام "تعليم عفيف".وحقق أفضل أداء جماعي مميز كل من إدارة تعليم تبوك، وإدارة تعليم المدينة المنورة، وإدارة تعليم مكة المكرمة ، وحقق أفضل ديكور مميز إدارة تعليم جدة، وإدارة تعليم الأحساء، وإدارة تعليم القصيم .وقدمت مديرة إدارة النشاط الثقافي والاجتماعي في الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم الدكتورة جواهر الرشود، شكرها لإدارة تعليم الجوف على استضافة المنافسة و منسقة مشروع المسرح المدرسي بالجوف مشرفة النشاط الثقافي لطيفة بنت عبدالرحمن العلي على جهودها في الإعداد والتنظيم .// انتهى //17:00ت م0201