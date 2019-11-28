القاهرة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، لتنهى بذلك موجة التراجع التي شهدتها على مدار جلسات هذا الأسبوع.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" ارتفع بنسبة 65ر0% ليبلغ مستوى 46ر13849 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 71ر0% ليبلغ مستوى 26ر533 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، نحو 65ر0% إلى قيمته ليبلغ مستوى 1402 نقطة .وأوضحت الإحصاءات الختامية للتداول أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 4ر5 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1ر705 مليارات جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه.// انتهى //17:07ت م0206