لندن 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسسجل الجنية الإسترليني ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي اليوم, بعد أن أشارت عدة مواقع متخصصة في استطلاعات الرأي إلى تقدم فرص فوز حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات العامة المقبلة.وتداول الباوند في أسواق المال اللندنية منتصف اليوم عند 1.29184 مقابل الدولار الأمريكي مقارنة مع 1.2882 مع إغلاق الأسواق أمس.// انتهى //17:09ت م0207