القاهرة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واستستضيف جامعة الدول العربية، في مقرها بالقاهرة الأحد المقبل، أعمال الدورة (103) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمشاركة مصر وفلسطين والأردن ولبنان إلى جانب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا".وأوضحت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم، أن المؤتمر سيناقش مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب عدد من القضايا المهمة وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية في ظل التحديات المصيرية التي تواجهها خاصة بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تعدُّ المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي.وأضاف البيان أن المؤتمر سيناقش أيضًا قضية القدس في ظل ما تتعرض له المدينة المقدسة من هجمة استيطانية تهويدية شرسة والجهود العربية لدعم صمود المقدسيين، كما يناقش المؤتمر نشاط وكالة الأونرو" وأوضاعها المالية إلى جانب الجهود العربية لتجديد تفويض "الأونروا" المقرر في منتصف شهر ديسمبر المقبل وكذلك الحشد لتوفير التمويل اللازم للوكالة لتغطية العجز المتبقي في موازنتها لعام 2019.وأكدت الجامعة العربية أهمية هذا المؤتمر خاصة في ظل المستجدات والتطورات بالغة الخطورة والخاصة بقضيتي القدس واللاجئين والجهود العربية المشتركة والمستمرة لدعم ومساندة قضية فلسطين "القضية المركزية للأمة العربية" في المجالات كافة، منوهة بأنه سيتم رفع توصيات هذا المؤتمر لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته المقبلة.// انتهى //17:58ت م0216