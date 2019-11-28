بيروت 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واساستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري اليوم في بيروت نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي والأمين العام المساعد السفير عبد الرحمن الصلح والوفد المرافق.بعد اللقاء قال زكي: "تشرفت بلقاء الرئيس الحريري، وكانت فرصة طيبة للغاية، استمعت إلى رؤيته للوضع الراهن، ونقلت إليه رسالة من الأمين العام لجامعة الدول العربية حول الوضع في لبنان، وقلت اليوم الوضع يشعرنا بالقلق، لأن عناصر الأزمة السياسية والوضع الاقتصادي الحرج تتجمع فيه، وأيضا حراك الشارع، الجميع يعلم أن حراك الشارع، وباعتراف كل السياسيين اللبنانيين والقادة اللبنانيين، محق في مطالبه، ونقدر ونفهم ذلك، ولكن حراك الشارع يأتي أيضًا بكلفة اقتصادية تزيد من خطورة الوضع، والأمر كله يحتاج إلى دعم اللبنانيين ولبنان، ونحن جئنا إلى هنا لكي نمد يد المساعدة إلى لبنان، ولنقول له أنت لا تقف وحدك، وكما واكبت الجامعة العربية لبنان في محطات كثيرة سابقة، تقف معه أيضًا في هذه الأزمة، وتريد أن تساعده، أما العبء الأكبر فيقع على اللبنانيين أنفسهم بصفتهم أصحاب هذا البلد وأدرى بشعابه، كما يقال، وبالتالي نحن دورنا مساعدته سواء سياسيًا أو اقتصاديا أو خلاف هذا، ووجودنا هنا من أجل المساعدة.وختم: "نأمل الخير لهذا البلد العزيز، ونتمنى له التوفيق، وإن شاء الله يكون هناك مخرج للوضع المأزوم قريبا".// انتهى //18:00ت م0218