تبوك 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسنظم النادي الأدبي في منطقة تبوك أمس، دورة تدريبية بعنوان "تعديل سلوك الطفل بالقصة القصيرة", بحضور عدد من مثقفي ومثقفات المنطقة، وذلك بقاعة محمد عرفة بمقر النادي بتبوك.وتناولت الدورة التي قدمها المستشار النفسي فهد بن مسلم, عدة محاور من أهمها: التعرف على سلوك الأطفال وأنواعه ونشأة السلوك ومصدره , بالإضافة إلى تسليط الضوء على الطرق الحديثة لتعديل السلوك بالصور الذهنية عن طريق القصة ومحاكات الشخصيات بالقصة القصيرة والنمذجة بالقصة المصورة.وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة.// انتهى //18:03ت م0219