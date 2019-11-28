كوتونو 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسطلبت حكومة بنين اليوم، من سفير الاتحاد الأوروبي لديها أوليفر نيتي مغادرة البلاد.وقال المتحدث باسم الحكومة آلان أورونل: "إن نيتي شارك في أنشطة نعدها تخريبية"، مؤكدًا أن تصرفاته أضرت بالتعاون الثنائي بين البنين والاتحاد الأوروبي.وأضاف المتحدث، أن تجاوزات وقعت من سفير الاتحاد الأوروبي؛ مما استدعى مطالبة الحكومة إياه بمغادرة البلاد بعدما عدّتهُ شخصًا غير مرغوب به.// انتهى //18:03ت م0220