جدة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأكدت وزارة الصحة على أهمية تفعيل دور الوزارات والهيئات المحلية لدعم وتطبيق النظام المحلي لتسويق بدائل حليب الأم والأحكام الشرعية للرضاعة.جاء ذلك خلال اختتام فعاليات المؤتمر الأول لمجتمع داعم وصديق للطفل، الذي نظمته وزارة الصحة خلال المدة من 1441/3/30-28هـ بمدينة جدة، حيث حظي المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والمحليين.وتناول المؤتمر عددًا من المحاور من أبرزها، دعم المجتمع لممارسات صديق للأم والطفل والخديج ومنها المدونة الدولية والمحلية لتداول بدائل الحليب، ودور المنظمات الدولية والقطاعات المحلية في رصد وتطبيق المدونة، ودور الوزارات والهيئات المحلية لدعم وتطبيق النظام المحلي لتسويق بدائل حليب الأم والأحكام الشرعية للرضاعة.كما تم عقد اجتماع "الطاولة المستديرة" ضم ممثلين لعدد من الجهات والهيئات الحكومية والدولية (بواقع 4 حلقات نقاش) جرى خلالها مناقشة أهمية دعم الرضاعة الطبيعية وتمكين الأمهات من حقوقهن وخاصة الطالبات والعاملات لساعات طويلة عبر تفعيل وتحديث اللوائح والأنظمة وغيرها من المحاور، وذلك سعيًا للخروج بتوصيات وحلول لبعض العقبات في سبيل تحسين ودعم برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.وقد صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات المهمة في سبيل رفع نسبة الوعي بأهمية الرضاعة وممارسات صديق للطفل لدى أطياف المجتمع كافة "كونها مسؤولية اجتماعية "وتطبيق الأنظمة التي تحميها.// انتهى //18:17ت م0222