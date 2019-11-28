القاهرة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسنفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات المسلحة البريطانية التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب الذي ينفذ لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة.وأفاد بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، بأن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التي أبرزت مدى الكفاءة والدقة التي تتمتع بها العناصر المشاركة، لافتًا النظر إلى أن التدريب يأتي في إطار سلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكري.// انتهى //18:28ت م0225