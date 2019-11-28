بغداد 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسقرر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي كف يد رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري, على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة اليوم.وكان العشرات من المتظاهرين المحتجين عند جسر الزيتون بمدينة الناصرية مركز المحافظة سقطوا بين قتيل وجريح بالرصاص الحي الذي أطلقته القوات الأمنية عليهم في محاولة لتفريقهم.كما كان محافظ ذي قار عادل الدخيلي، قد طالب رئيس الوزراء اليوم بكف يد الفريق الشمري على إثر تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة.إلى ذلك نفت قيادة عمليات بغداد اليوم, استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، مؤكدة في بيان صحفي أن مناطق التظاهر في العاصمة بغداد تشهد توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين دون حدوث أي احتكاك مع القوات الأمنية.// انتهى //18:31ت م0226