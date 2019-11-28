بيروت 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم في بيروت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي وعرض معه آخر التطورات والأوضاع الراهنة.بعد اللقاء قال زكي: " نقلت لدولته رسالة شفهية من معالي الأمين العام للجامعة العربية تتعلق بالوضع في لبنان وتطوراته من كل الجوانب السياسية والاقتصادية، وقد استمعت من دولة الرئيس الذي أعرب عن تقديره لدور الجامعة، كما استمعت إلى تقييمه للوضع من كل نواحيه، وأعتقد أن مسألة تشكيل الحكومة - على صعوبتها - إلا أنها في النهاية لا بد من أن تحل، وهي مسألة أساسية للبنان لتفادي أي آثار سلبية على وضعه الاقتصادي ووضع السلم الأهلي فيه، طبعًا لقد شجعنا بكل ما نستطيع لتقديم أفكار ومبادرات وكل طرح ممكن".وأضاف: "كما أوضحت لدولة الرئيس بأن الجامعة حاضرة للقيام بأي تحرك يمكن أن يساعد اللبنانيين في هذا الوضع المأزوم للخروج منه بأقرب فرصة ممكنة، وسنواصل اللقاءات اليوم، متمنين للبنان واللبنانيين كل الخير".وردا على سؤال عما يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من مساهمة لحل الأزمة، قال زكي: "الوضع السياسي مأزوم كما يعلم الجميع، والدخول على خط التسوية السياسية ليس سهلا، وهناك تمسك واضح من كل الأطراف بمواقفها السياسية ولكن دعونا نكمل دائرة الاتصالات ولنتفاهم مع الجميع حول المعضلات الأساسية وسبل الخروج منها".// انتهى //18:32ت م0227