بيروت 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على ارتفاع بنسبة 0.51% أي ما يعادل 4 نقاط، ليقفل عند مستوى 762.50 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 40 ألفًا و12 سهمًا، بقيمة 218 ألفًا و519 دولارًا أمريكيًا، نفّذت من خلال 20 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و533 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و495 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:32ت م0228