الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واستشارك الشركة السعودية للكهرباء، بـ 4 مبادرات في ملتقى مكة الثقافي للعام 1441 هـ، الذي سيكون تحت عنوان: "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".وتتمثل المبادرة الأولى "شارع الحرف العربي من (أ – ي)" في تصميم حروف عربية مضاءة من الألف إلى الياء، وستُنفذ بـ (ممشى الواجهة البحرية) وسيتضمن كل حرف قصص ومشاهير على مر العصور.فيما تهدف المبادرة الثانية "صناعة الأمل" إلى بناء جيل من أبناء وطننا الحبيب، يجيد فن الخطابة باللغة العربية الفصحى، كما ستعمل على صقل مهارة التواصل والإلقاء لديهم.أما المبادرة الثالثة "قادة الغد بلغة القرآن" فستسعى الشركة إلى تأهيل قادة الغد من فتيات وشباب مملكتنا الغالية الملتحقين حديثا بسوق العمل.والمبادرة الرابعة "يداً بيد" فستساعد "السعودية للكهرباء" فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومن لديهم مشكلة التأتأة ومرض التوحد، وذلك من خلال عقد ورش تدريبية تؤهلهم للوقوف امام الجمهور والحديث بدون خوف.وباشرت فرق العمل في "السعودية للكهرباء"، الإعداد والتجهيز لتنفيذ هذه المبادرات بأحدث الأساليب العالمية، وبأيدي نخبة من أبناء الشركة المؤهلين؛ ليستمر تميّز وإبداع الشركة في المبادرات والمناسبات الوطنية.يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء توجت في ملتقى مكة الثقافي لعام 1439 هـ بالمركز الثالث بمبادرة "منازلنا عنوان السلامة"، وفي العام 1440 هـ بجائزة مكة للتميز بمبادرة "صيانة المواقيت".// انتهى //18:38ت م0229