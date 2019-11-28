الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة ال14 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة لقاء وحيد جمع الشعلة مع القادسية وانتهى بالتعادل السلبي.ورفع الشعلة رصيده لـ 19 نقطة في المركز التاسع فيما ارتفع رصيد القادسية لـ 27 نقطة في المركز الثاني.وكانت منافسات الجولة انطلقت الثلاثاء بإقامة 4 مباريات شهدت فوز النهضة على الثقبة 4-1، ونجران على التقدم 1-0، والطائي على حطين 5-0، والخليج على الجيل 2-0.وتواصلت منافسات الجولة الأربعاء المضي بإقامة 5 مباريات شهدت فوز النجوم على المجزل 2-1، والأنصار على الباطن 1-0، وتعادل الكوكب مع أحد 2-2، والجبلين مع العين 2-2، وجدة مع البكيرية 1-1.//انتهى //19:13ت م0233