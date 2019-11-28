لندن 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأعلنت وكالة الفضاء البريطانية اليوم أنها ستستثمر 374 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع وكالة الفضاء الأوروبية لتطوير برامج فضاء دولية خلال السنوات الخمس المقبلة.وأوضحت وزيرة الأعمال البريطانية أندريا ليدسون في بيان أن عضوية بلادها في وكالة الفضاء الأوروبية تساعد في تحسين خدمات الاتصالات والربط، إضافة إلى المساعدة في مراقبة التغييرات المناخية وحماية شبكات الطاقة الكهربائية في البلاد.مما يذكر أن بريطانيا عضو مؤسس في وكالة الفضاء الأوروبية التي كُونت عام 1975م، وتعمل بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.// انتهى //19:15ت م0234