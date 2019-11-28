الرباط 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسدعا رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي اليوم بالرباط، إلى إحداث منتدى برلماني مغربي- هنغاري، يكون بمثابة فضاء للحوار، وتقريب وجهات النظر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.وجاءت دعوة المالكي، خلال مباحثاته اليوم بالرباط مع نائب رئيس الجمعية الوطنية لهنغاريا استيفان هيلير، حيث أبرز الدور الكبير للدبلوماسية البرلمانية في تقوية أواصر التعاون والتقارب بين البلدين، مشددًا على أهمية إرساء تعاون ثنائي يرتكز على تبادل ثقافي وعلمي متين.من جهته، أعرب المسؤول الهنغاري عن رغبة بلاده في توطيد علاقات التعاون مع المغرب في المجال الاقتصادي والسياحي والثقافي والتربوي والعلمي.// انتهى //19:16ت م0235