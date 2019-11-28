صامطة ١ ربيع الثاني ١٤٤١ الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ م واسأطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة أول قروضها من برنامج تمويلي بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية ومؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله السهلي أن القرض سيقدم للمقترضين فرصة للحصول على قرض ودعم مالي مجاني لتغطية تكاليف مصاريف التشغيل والتأسيس في حال الإلتزام بسداد الأقساط وذلك بمنح مقترض مبلغ ٢٠,٠٠٠ ألف ريال على أقساط شهرية ميسرة ، إضافة إلى مبلغ ٥٠٠٠ ريال دعم مجاني لتطوير المشروع ليصل مجموع الدعم الإجمالي إلى خمسة وعشرون ألف ريال.// انتهى //19:27ت م0236