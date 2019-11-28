الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي.وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الفرنسي الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة".// انتهى //19:49ت م0241