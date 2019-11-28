تبوك 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واساختتمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية برنامجاً تدريبياً بعنوان " العودة إلى أساسيات الأعمال ", والذي استمر على مدى خمسة أيام , وذلك بمقرالغرفة بتبوك , بحضور عدد من المهتمين والمهتمات من ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين معرفة كيفية دراسة السوق ،وإعداد خطط تسويقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيفية إعداد خطط للعمل والعمليات والخطط المالية.ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن عدة برامج تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص.// انتهى //19:55ت م0243