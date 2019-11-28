لندن 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأظهرت بيانات بريطانية رسمية اليوم انخفاض صافي الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عامًا.ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، بلغ صافي الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي الفرق بين المهاجرين القادمين والمغادرين 48 ألف مهاجر، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2003م.وأفاد المكتب أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع عدد المهاجرين الأوروبيين القادمين إلى العمل في بريطانيا لأدنى مستويات منذ خمس سنوات وزيادة عدد المغادرين في نفس الوقت.وبلغ صافي الهجرة إلى بريطانيا من كافة أنحاء العالم 212 ألف مهاجر، وسط زيادة منتظمة في معدلات الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي.// انتهى //21:25ت م0252