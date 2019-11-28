القاهرة 1 ربيع آخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واستعادل فريق الانتاج الحربي مع مضيفه فريق طلائع الجيش بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الانتاج الحربي إلى 7 نقاط في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر.//انتهى//21:27ت م0253