القطيف 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسزار وفد من إدارة تعليم محافظة صبيا اليوم مكتب التعليم بمحافظة القطيف بهدف الاطلاع على المبادرات والتجارب الصحية للمكتب ومدارس المحافظة، ونقل الخبرات وتبادلها لتحقيق رؤية المملكة 2030.والتقى الوفد الزائر مدير مكتب التعليم بالقطيف عبد الكريم بن عبد الله العليط والمساعد للشؤون التعليمية علي بن عبد الله الشهري والمساعد للشؤون المدرسية عبد الله بن علي القرني.وزار الوفد عدداً من المدارس وأطلع على إنجازات مكتب تعليم ومدارس المحافظة التي حُققتها ، وآلية تطبيق المبادرات الصحية والبرامج المعززة للصحة التي تهدف إلى خلق جو من المنافسة بين المدارس وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية، ممثلًا في دور المرشد الصحي، والذي يركز على الجانب التوعوي والوقائي في عدة جوانب منها: التغذية والمقاصف المدرسية، والفحوصات الطبية، والتطعيمات، متابعة الحالات المرضية.// انتهى //21:36ت م0256