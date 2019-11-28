تبوك 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسزار سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينجر والوفد المرافق له، أمس فرع الهئية العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك ، التقى خلالها بمدير الفرع مبروك بن محمد الشليبي .وشاهد السفير ومرافقوه متحف تبوك وماتختزنه المنطقة من مواقع طبيعية وأثرية وتراثية، كما اطلع على تاريخ منطقة تبوك وتعرف على الحضارات المتعاقبة التي شهدتها المنطقة .وفي نهاية الجولة أبدى السفير النمساوي إعجابه بما شاهد من مقتنيات أثرية وبما تتميز به منطقة تبوك من إرث تاريخي مبهر.// انتهى //21:39ت م0257