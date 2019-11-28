عام / سفير النمسا لدى المملكة يزور فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك
الخميس 1441/4/1 هـ الموافق 2019/11/28 م واس
تبوك 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس
زار سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينجر والوفد المرافق له، أمس فرع الهئية العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك ، التقى خلالها بمدير الفرع مبروك بن محمد الشليبي .
وشاهد السفير ومرافقوه متحف تبوك وماتختزنه المنطقة من مواقع طبيعية وأثرية وتراثية، كما اطلع على تاريخ منطقة تبوك وتعرف على الحضارات المتعاقبة التي شهدتها المنطقة .
وفي نهاية الجولة أبدى السفير النمساوي إعجابه بما شاهد من مقتنيات أثرية وبما تتميز به منطقة تبوك من إرث تاريخي مبهر.
// انتهى //
21:39ت م
0257