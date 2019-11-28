الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسوقع الاتحاد السعودي للدراجات ممثلاً بعضوة مجلس الإدارة ريم العرفج مذكرة تعاون مع جمعية كيان لرعاية الأيتام التي مثلتها رئيسة مجلس الإدارة سمها الغامدي ، وذلك بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .وتأتي المذكرة ضمن مبادرات تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الاتحاد، إذ ستمنح منسوبي و أبناء الجمعيـة حق المشاركة في المنافسات المفتوحة المدرجة في البرنامج الزمني للاتحاد، كما سيتم منح بعض منسوبي الجمعية العضويات المجانية للشركاء في الاتحاد السعودي للدراجات، بجانب دعوة حضور جميع أبناء الجمعية لحضور طواف السعودية الدولي الذي تستضيفه " الرياض" في فبراير القادم 2020 .من جهة أخرى أكدت عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات ريم العرفج ، أن المذكرة تهدف لتفعيل و إشراك جميع أبناء المجتمع في رياضة الدراجات، إذ سيتم تطوير بنود الاتفاقية مع جمعية "كيان" لتصبح أحد شركاء النجاح الدائمين في الاتحاد بجانب عمل برامج مخصصة لأبناء الجمعية للتعرف على أهمية رياضة الدراجات .// انتهى//21:41ت م0260