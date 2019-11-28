غوما 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأعلنت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن ثلاثة من العاملين بالمجال الطبي بمنظمة الصحة العالمية قتلوا وأصيب عدد آخر اليوم في هجومين استهدفا مركزين للتعامل مع مرض الإيبولا بشرق البلاد .وأفادت السلطات والخدمات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن ميليشيا محلية تعرف باسم "ماي ماي" هاجمت العديد من المنشآت الصحية، لأنها تعتقد أن مرض الإيبولا لا وجود له، وأن مراكز التعامل مع المرض ما هي إلا مؤامرة للتخلص من السكان.وأضافت أن أعمال العنف والاضطرابات تعوق جهود احتواء ثاني أسوأ تفش للإيبولا على الإطلاق، الذي أودى بحياة 2199 شخصًا منذ الإعلان عن ظهور المرض خلال شهر أغسطس 2018.وكانت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية قد قالت يوم الاثنين: "إن حالات الإصابة الجديدة بالإيبولا آخذة في الانحسار منذ شهر أغسطس، وإنه رُصد 70 حالة فقط خلال شهر أكتوبر الماضي"// انتهى //21:41ت م0261