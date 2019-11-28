الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسأصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديلاتها على جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم من الجولة الـ 11 وحتى الجولة الـ 15، وفقاً للمحضر التنسيقي بين الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج الـ 24 المقامة حالياً ، وكأس آسيا تحت 23 عاماً للمنتخب الأولمبي، التي ستقام في يناير المقبل.// انتهى //21:48ت م0263