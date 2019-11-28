تبوك 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي اليوم وفد ممثلي مجلس الغرف السعودية برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون الغرف حمود الربعي وممثل الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان, بحضور مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور مبروك الشليبي وممثلي عدد من الجهات المعنية بالاستثمار بالمنطقة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة, وذلك بمقر الغرفة بتبوك.وتناول اللقاء تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة ومواقعها والترويج لها للمستثمرين من داخل وخارج المملكة ودراسة أهم الفرص الاستثمارية لدى كل الجهات بما يعود بالفائدة علىالجميع ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.وأوضح الحارثي أن اللقاء هدف للاطلاع على الفرص الاستثمارية بالمنطقة وبحث سبل تأهيل وتطوير الاستثمار بمنطقة تبوك، بما يتناسب مع تفعيل الاستثمار وأهميته، والعمل لكل ما يضمن تفعيل خطط الاستثمار من خلال توفير الإمكانات والعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية، وغيرها من المجالات .ووجه الحارثي الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من تلك المقومات والإمكانات التي تحتضنها منطقة تبوك.// انتهى //22:10ت م0267