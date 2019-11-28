الأمم المتحدة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسرحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيتش، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بإطلاق عدد من الأسرى من ميليشيا الحوثي.وأوضح غريفتيش في بيان له اليوم أن الخطوة التي اتخذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تثبت حسن نية الأطراف واهتمامهم في توفير بيئة مواتية لبناء السلام.كما أعرب عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي تبذلها في تسهيل عملية الإفراج، داعياً جميع الأطراف إلى الاستمرار في العمل بما يؤدي إلى تطبيق اتفاقية استكهولم.// انتهى //22:19ت م0268