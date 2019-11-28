الباحة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم بدراسة أسباب تعثر مشروعي مركز صحي المضحاة ومركز صحي القسمة.ووقف سموه على مخرجات الدراسة وتوجيه الجهات المعنية باعتمادها وتنفيذها لحل تعثر المشروعين، حيث بدأت الجهات المعنية بتنفيذ توجيه سمو أمير المنطقة للانتهاء من المشروعين وإطلاق خدماتها للمستفيدين.الجدير بالذكر أن المشروعين هما ضمن المشاريع المتعثرة التي تم طرحها لمعالجتها والتي - بحمد الله - عُولجت بشكل جيد ومتابعة شخصية من سمو أمير الباحة.//انتهى//22:40ت م0271