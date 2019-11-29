واشنطن 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى أفغانستان، في زيارة مفاجئة لتفقد الجنود الأمريكيين في قاعدة باغرام قرب كابول.وأفاد البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس ترامب التقى بنظيره الأفغاني أشرف غني الذي حضر إلى القاعدة العسكرية.وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له إن الولايات الأمريكية وطالبان منخرطتان في محادثات مستمرة، مشيرا بأن طالبان منفتحة على وقف إطلاق النار.// انتهى //00:20ت م0275