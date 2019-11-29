الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واساكتملت الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، مع تبقي مقعد واحد لم يحسم حتى الآن بين فريقي مولودية الجزائر الجزائري، والقوة الجوية العراقي، اللذان سيلتقيان في الـ 16 من ديسمبر القادم في الجزائر، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في ضيافة الفريق العراقي.وحجز فريق الاتحاد السعودي أول مقعد في ربع نهائي البطولة، بعد تخطيه نظيره الوصل الإماراتي، بالفوز 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ولحق الشباب بمواطنه الاتحاد، بعد تأهل صعب ومثير على حساب شباب الأردن بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.وانضم فريق أولمبيك آسفي المغربي إلى قائمة الفرق المتأهلة إلى المرحلة المقبلة، بعد فوزه على الترجي التونسي بركلات الترجيح (4-2)، بعدما تعادل الفريقان ذهاباً وإياباً بهدف لكل منهما.وفي المواجهة الأكثر إثارة في البطولة حتى الآن، قدم فريقا الرجاء والوداد، قطبي المغربي، صورة مشرفة للكرة العربية بعد أداء مميز داخل الملعب، إذ استضاف الرجاء المباراة الأولى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ونجح الوداد في الخروج بنتيجة إيجابية بالتعادل 1-1، منحته أفضلية قبل الإياب.وشهدت مباراة العودة تقدم الوداد بنتيجة 4-1، قبل أن يسجل الرجاء 3 أهداف متتالية بين الدقيقتين 74 و94، منحته التأهل إلى المرحلة المقبلة، وفي مواجهة أخرى، كرر الاتحاد السكندري المصري فوزه على المحرق البحريني، وتغلب عليه بهدف دون رد، ليضمن التأهل إلى المرحلة المقبلة بنتيجة 3-0، بعد انتصاره ذهابا بهدفين مقابل لا شيء، كذلك حجز فريق الشرطة العراقي مقعده بين الثمانية الكبار، بعد أن تجاوز نظيره نواذيبو الموريتاني بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.ولحق الإسماعيلي المصري بمواطنه الاتحاد السكندري بعد فوزه بنفس النتيجة 2-0 ذهابا وإيابا على الجزيرة الإماراتي، لينتظر منافسه في المرحلة المقبلة من البطولة.وبتلك النتائج، تأهل كل من الاتحاد والشباب والرجاء وأولمبيك آسفي والاتحاد المصري والإسماعيلي والشرطة العراقي، بجانب الفائز من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي.وتقام قرعة الدورين ربع ونصف النهائي، الأربعاء المقبل في العاصمة السعودية الرياض.// انتهى //00:35ت م0276