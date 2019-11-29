محايل 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسنظمت بلدية محافظة محايل عسير ورشة عمل لمناقشة الخطط التأسيسية لإنشاء مركز شباب محايل، بحضور المحافظ المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، وذلك بمقر مركز الأمير نايف الحضاري.وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع خلال الكلمة التي ألقاها أن الورشة تأتي ضمن مشروع المشهد الحضري، الذي وجه بتنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مؤخراً، مفيدا أنها تهدف إلى وضع الخطط الأولية لإنشاء مركز الشباب، مشيرا إلى أن الورشة شارك فيها عدد كبير من شباب وشابات المحافظة، ومن قطاع التعليم العام والجامعي والفني والتقني والجمعيات الأهلية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمثقفين ورجال الأعمال والاعلاميين.ونوه آل مصمع بأن الورشة حظيت باهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة لإيمانه بأهمية تلك المراكز وإسهامها في تنمية الشباب، وذلك من خلال توجيه سموه بإنشاء 16 مركزا شبابياً موزعة بين محافظات ومراكز المنطقة, والبدء في إعداد الدراسات اللازمة لإنشائها، مبيناً أن تلك المراكز تسهم في تنمية النشئ واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية وتنفيذ البرامج الثقافية والاجتماعية وإقامة الأمسيات الشعرية، والعمل على إكسابهم العلوم المعرفية والمهارات المتنوعة، بما يحويه تصميمها من صالات للعرض ودور للسينما ومقاهي وملاعب متنوعة تحتضن جميع الفئات.من جانب آخر، أبان عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة ظهران الجنوب عضو اللجنة التنفيذية الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن الورشة تسعى إلى تقديم النماذج المقترحة والتصاميم المبتكرة وفق رؤية الشباب بما يواكب تطلعاتهم من المشروع، والعمل على بحث احتياجاتهم وجدولتها ضمن برنامج المراكز الشبابية، التي تأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري في المنطقة، إلى جانب تبادل الأفكار والمقترحات بين الحضور للوصول للحلول المناسبة وأفضل الوسائل لتفعيل تلك المركز بما يحقق تطلعات الشباب.ولفت الدكتور الوادعي إلى أن الورشة تأتي إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير، وحرصه على إشراك الشباب والفتيات، في جميع مناشط وفعاليات المنطقة وخططها التطويرية، وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة بأفكارهم وإبداعاتهم بما يحقق البناء والنماء للوطن والمواطن.// انتهى //00:53ت م0279