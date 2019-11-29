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الجمعة 1441/4/2 هـ الموافق 2019/11/29 م واس
الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تعزي ماكرون في ضحايا حادث تصادم مروحيّتين
ولي العهد والشيخ محمد بن راشد يستعرضان فرص التعاون في مختلف المجالات
الأمير محمد بن سلمان يزور معرض «إكسبو 2020» في دبي
أمير الرياض يستقبل محافظ هيئة الاتصالات وم. السلطان
فيصل بن بندر يشرّف حفل سفارة الجزائر
عبدالعزيز بن سعد يدشن وحدة العناية المركزة في مستشفى حائل
فهد بن سلطان يشدد على أهمية دعم الاكتشافات الأثرية
أمير الجوف ووزير الإسكان يتفقدان 800 فيلا جاهزة وستة آلاف أرض مجانية
الجبير يلتقي وفدًا من طلبة كلية الدفاع الوطني الإماراتية
إلزام «الخدمة المدنية» بتحديث تصنيف الوظائف لتوافق مخرجات التعليم
1200 شاب وفتاة يشاركون في ملتقى مجالس شباب المناطق
الإمارات تجدد تضامنها مـــع الشــعب الفلســطيني
العراق: مجزرة على أعتاب القنصلية الإيرانية
تركيا تغرق أوروبا بالدواعش
الانهيار الاقتصادي نموذج للأداء الحكومي اللبناني
إيران تعتقل ثمانيـة بتهمة «الصلـة بالسي آي أيــه»
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