الرياض 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي ماكرون في ضحايا حادث تصادم مروحيّتينولي العهد والشيخ محمد بن راشد يستعرضان فرص التعاون في مختلف المجالاتالأمير محمد بن سلمان يزور معرض «إكسبو 2020» في دبيأمير الرياض يستقبل محافظ هيئة الاتصالات وم. السلطانفيصل بن بندر يشرّف حفل سفارة الجزائرعبدالعزيز بن سعد يدشن وحدة العناية المركزة في مستشفى حائلفهد بن سلطان يشدد على أهمية دعم الاكتشافات الأثريةأمير الجوف ووزير الإسكان يتفقدان 800 فيلا جاهزة وستة آلاف أرض مجانيةالجبير يلتقي وفدًا من طلبة كلية الدفاع الوطني الإماراتيةإلزام «الخدمة المدنية» بتحديث تصنيف الوظائف لتوافق مخرجات التعليم1200 شاب وفتاة يشاركون في ملتقى مجالس شباب المناطقالإمارات تجدد تضامنها مـــع الشــعب الفلســطينيالعراق: مجزرة على أعتاب القنصلية الإيرانيةتركيا تغرق أوروبا بالدواعشالانهيار الاقتصادي نموذج للأداء الحكومي اللبنانيإيران تعتقل ثمانيـة بتهمة «الصلـة بالسي آي أيــه»// يتبع //06:01ت م0003