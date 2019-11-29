وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( جناحا المستقبل ) تخطو العلاقة الفريدة بين المملكة والإمارات خطوةً كبرى جديدة نحو التكامل الاستراتيجي، وتعميق التعاون في جميع المجالات، ونصِف العلاقة بالفريدة كونها أضافت إلى روابط التاريخ وعلاقات الدم والمصير المشترك التطبيق العملي الحقيقي للشراكة والعمل المشترك محققةً نموذجاً استثنائياً مبنياً -كما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد- على مكامن القوة للبلدين وروح العزيمة والريادة والإبداع التي يحظى بها شعبا البلدين.وتابعت : 11 مذكرة تفاهم ومبادرة استراتيجية تنقل التنسيق بين البلدين إلى مرحلة أخرى واعدة بمستقبل مشرق للدولتين الشقيقتين، وصولاً لتكريس الوعي الاجتماعي لدى الشعبين السعودي والإماراتي بانخراطهم في نسيج واحد وأحلام مشتركة بغد أجمل. مرحلة من الرخاء والتنمية والسلام التي ستمتد آثارها بعيداً وستشكل منارةً للازدهار في المنطقة بأكملها، فمن غير شك أن العلاقة السعودية والإماراتية المثالية لا تمثل مصلحة لطرفيها فحسب، بل إنها بمثابة جناحين لأحلام وتطلعات شعوب المنطقة، ليس فقط بالثمار الاقتصادية والسياسية لهذا التعاون الاستراتيجي، وإنما أيضاً كونها تجسد نموذجاً ناجحاً في تحقيق الرخاء والاستقرار وإعلاء مبادئ العلم والعمل، بتجسيد حقيقي على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات والخطب الرنانة، وهو نموذج حال انتشاره سينتشل المنطقة من مستنقعات الحروب والقلاقل والتوترات الطائفية والأهلية، عبر إرساء نموذج بديل وواقعي في الآن ذاته لكيفية إدارة الدول وتحقيق مطالب الشعوب.وختمت : يجمع المملكة ودولة الإمارات الشقيقة خيار استراتيجي، ألا وهو تحقيق دولة الرفاه والتقدم والمكانة الدولية البارزة، لذا لم يكن صدفة أن يحتضن البلدان في العام المقبل مناسبتين كبيرتين تتمثلان في قمة دول العشرين (G20) التي تستضيفها المملكة نوفمبر المقبل، ومعرض إكسبو 2020 في الإمارات، في تجسيد مثالي للأهداف الطموحة لسياسة البلدين الحكيمة، ما يجعل العام المقبل هو عام الإنجاز كما وصفه سمو ولي العهد -حفظه الله-، كما أنه يثبت بوضوح نجاعة الطريق الذي تسلكه المملكة والإمارات سوياً على طريق الرقي.. التقدم والسلام.// يتبع //06:02ت م0004