وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( ملك.. وتنمية وطن ): المملـكة بفضل الله ثم بفضل قيادتها الحكيمة تمر عليها الـبيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وهي أكثر ازدهارا وتنمية ورخاء وفي نعم متعددة، رغم الـفوضى المحيطة في المنطقة، وتمضي قدما في مسيرة تنمية مستدامة ثابتة في مبادئها وعميقة في أهدافها ومستقرئة للمستقبل ومتغيراته وتحدياته في كل مدلـولاتها ومضامينها، كنهج ثابت منذ مراحل التأسيس على يد الملك المؤسس - طيب الله ثراه- وحتى هـذا العهد الـزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله- وسمو ولـي عهده الأمين صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، ها هي المملكة اليوم تنعم بكل هذه الخطوات التطويرية والتنموية الـتي تقترب بها لمرحلة التحول لـرؤية 2030 ، بفضل حنكة قيادة ومحبة شعب اعتاد أن يتلاحم مع قيادته، ويخلـص لمليكه ولـوطنه مبادلا مشاعر المحبة والاحتواء، وراغبا ان يكون دوما مبادرا ومناصرا ومجتهدا في كل موضع ينتظر أن يتم فيه استثمار الـطاقات البشرية عامة والـشابة على وجه الخصوص، فمنذ وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلـمان بن عبدالـعزيز - أيده الله- إلـى سدة الحكم، تجلى إيمانه العميق بالشباب ودورهم وضرورة وجودهم في المواقع القيادية، انطلاقا من إرادته - حفظه الله- السياسية بنقل المملكة من محطتها السابقة كدولة غنية لها اقتصاد كبير، إلـى استثمار هـذه المكانة، والبناء عليها لوضعها في المكان الـذي تستحقه، لـذلـك كان اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وليا للعهد انطلاقا لهذه المرحلة.وختمت : والـيوم تأتي الـبيعة الخامسة ويأتي معها تأكيد لهذه المضامين وهذه الحقائق الراسخة، في عهد زاهر يعزز دور المملكة المحوري وسط كافة دول العالم الهادف لإنشاء إطار مستدام للنمو وتحقيق المزيد من الاستدامة المطلوبة لـلـوصول إلـى ترجمة هـدف مفهوم التنمية والتطور، وبالتالي المضي قدما في تحقيق رؤية المملكة 2030 وللوصول لتحقيق جودة الحياة والـتحول الـوطني المنشود الـذي يتناسب مع أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة.// يتبع //06:02ت م0005