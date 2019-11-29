طوكيو 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 55ر31 نقطة ، أو 13ر0% ، ليصل إلى 59ر23377 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 08ر2 نقطة، أو 12ر0% ، ليصل إلى 98ر1705 نقطة.// انتهى //07:24ت م0008