طرابلس 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة، بالأوضاع العسكرية، موضحة عودة الانتاج بحقل الفيل النفطي عقب سيطرة الجيش عليها بعد طرد جماعات مسلحة، كما بينت شن طيران الجيش الليبي 3 غارات جوية مخلفًا عدد من القتلى والجرحى في منطقة أوبارى.ونوهت إلى إعلان بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود الليبية (يوبام- ليبيا) تدريب ضباط شرطة ليبيين على التعرف بجرائم غسل الأموال ومكافحة المخدرات.ونقلت إدانة كل من مصرواليونان ، توقيع حكومة الوفاق على مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية مع تركيا.وتطرقت الصحف الليبية إلى تحذير مساعد وزيرالخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، من أن روسيا تتسبب في زعزعة الاستقرار داخل ليبيا.// انتهى //09:24ت م0009