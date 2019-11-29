القاهرة 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها على الشأن المحلي وفي مقدمته القمة المصرية المجرية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجر يانوش أدير، إضافة إلى التدريب المصري البريطاني المشترك لمكافحة الإرهاب.وسلطت صحف القاهرة الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع نظيره المجري لافتة إلى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا في المحافل الدولية.وأكدت أن مباحثات الجانبين ركزت أيضا على سبل التصدي لقضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية وضرورة إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة ومن بينها أزمتي ليبيا وسوريا.ولفتت الصحف الانتباه إلى التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، والذي نفذ لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة المصرية، موضحة أن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التي أبرزت مدى الكفاءة والدقة التي يتمتع بها كافة العناصر المشاركة بالتدريب.وفي الشأن الاقتصادي، ألقت الصحف الضوء على تأكيد عدد من المؤسسات الاقتصادية العالمية بأن مصر تشهد حاليا نجاحا اقتصاديا، يتعين على دول إفريقيا التي تكافح من أجل مجابهة تباطؤ نموها الاقتصادي أن تحذو حذوها.وفي الشأن الإقليمي والدولي أبرزت الصحف إدانة مصر الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية، مشيرة إلى تأكيد كل من مصر واليونان وقبرص بأن هذا الاتفاق لا يعتد به ومعدوم الأثر القانوني كون اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا نص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل -وليس رئيس المجلس منفرداً-، يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.وعربيا اهتمت الصحف بتواصل الاحتجاجات والتظاهرات في العراق، مشيرة إلى سقوط المئات بين قتلى وجرحى في احتجاجات مدينة الناصرية.//انتهى//11:00ت م0044