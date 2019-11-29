بيروت 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسواصلت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تتبعها لأزمة تشكيل الحكومة والتدهور في الشأن المالي لاسيما قضية صرف الليرة مقابل الدولار واستمرار إضراب محطات تزويد الوقود لليوم الثاني على التوالي مع إعلان جميعة المصارف بدء إضرابها اليوم.واهتمت صحف لبنان بزيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي للبنان خاصة لقاءه مع الرئيس اللبناني ميشال عون حيث أكد زكي في تصريح له من القصر الرئاسي إن الوضع في لبنان ليس سهلا فهناك تأزم سياسي ومخاطر اقتصادية ووضع غير مستقر في الشارع.كما وتناقلت أغلب الصحف ما نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية والتي أفادت بأن حكومة برلين تستعد لإدراج الجناح السياسي لحزب الله الإرهابي على قائمة التنظيمات المحظورة.إقليميا ركزت صحف الجمعة على مقتل 31 شخصا في أحد أكثر الأيام دموية خلال شهرين من الاحتجاجات في العراق لا سيما في الناصرية في جنوب البلاد التي شهدت مواجهات كثيفة بين المحتجين وقوات الامن العراقية وحيث تحدى الأهالي حظر التجول لتشييع الضحايا.وأخبرت عن الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب إلى أفغانستان لإحياء عيد الشكر مع الجنود الأميركيين في قاعدة باغرام الجوية قرب العاصمة كابول.ولفتت الصحف الى إدانت برلمان الإتحاد الأوروبي للاعتقالات التعسفية في الجزائر ودعوته لحكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية يرتكز على عملية سياسية سلمية ومفتوحة.// انتهى //11:11ت م0045