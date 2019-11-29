رام الله 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، أن تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمخططات الاستعمارية التوسعية، ترجمة ميدانية لإعلان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بشأن المستوطنات.وأشارت إلى ما عبّر عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تهانيه بمناسبة إحياء الأمم المتحدة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ، أربعة منازل في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل. فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين على الأقل من الضفة بينهم شقيقان.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" تقريراً خاصاً تحت عنوان "حرية النشر والانتهاكات ضد الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين- دائرة الانتهاكات تتسع".ونشرت تأكيدات العاهل الأُردني الملك عبدالله الثاني أن استمرار غياب أُفق الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية، قضية الشرق الأوسط الأساسية، لا يشكل وصفة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل أمن واستقرار العالم بأسره.وتحدثت عن تأكيدات ورصدت، ارتفاع عدد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال وقواته الخاصة نهاية الأسبوع، إذ بلغ عددهم 246 مستوطناً وعنصر أمن ، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة.وتطرقت إلى ارتفاع عدد قتلى حملة قمع المتظاهرين في مدينة الناصرية جنوب العراق، أمس إلى 25 قتيلاً وأكثر من 200 جريح، بحسب ما صرح مصدر طبي عراقي.//انتهى//11:31ت م0048