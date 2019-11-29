تونس 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واستحدثت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن التقدم البطيء لرئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي في مشاوراته السياسية، في ظل معارضة عدة أطراف سياسية لمبادراته من اجل تشكيل الحكومة.وكتبت في الشأن المغاربي، عن توقيع تركيا وحكومة الوفاق الليبية مذكرتي تفاهم بشان السيادة على المناطق البحرية والأمن، وهو الأمر الذي أدانه مجلس النواب الليبي، واصفا الاتفاق بأنه تهديد حقيقي وانتهاك صارخ للأمن والسيادة الليبية والسلم في البحر المتوسط.ونقلت صحف الجمعة، استهجان البرلمان الجزائري بيان الاتحاد الأوروبي عن الحريات في الجزائر، معتبرا الأمر تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر.وأوردت في الشأن العربي، إعلان السلطات العراقية فرض حظر التجول في مدينة الناصرية جنوبي العراق، بعد ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في المدينة إلى 13 قتيلا.كما أوردت تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الوضع الراهن في بلاده لا يحتمل شروطا مطالبا الجميع بالعمل من اجل الخروج من الأزمة.ولفتت صحف تونس دوليا، إلى تهديد الصين باتخاذ تدابير مضادة صارمة بحق الولايات المتحدة، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا ويدعم المحتجين في هونغ كونغ.// انتهى //12:46ت م0050