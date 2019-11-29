إسلام آباد 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم منح المحكمة الدستورية العليا قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه التمديد في منصبه لستة أشهر، وأمرها للحكومة بسن تشريعات جديدة عبر البرلمان الوطني لتوضيح الغموض في بنود فترة عمل قادة أفرع القوات المسلحة.واهتمت بتأكيد باكستان دعمها لعملية السلام الأفغانية لتحقيق السلام في هذا البلد المجاور.وأشارت إلى مطالبة باكستان من الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي بأداء دور لتحسين الوضع الإنساني في إقليم كشمير وحل القضية الكشميرية.وتطرقت إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول أفغانستان يؤكد دعمها المتواصل للحكومة والشعب الأفغاني.وأخبرت عن تأثر النشاط العام في شمال باكستان بسبب تساقط الثلوج بكثافة وتراجع درجة الحرارة وهبوطها دون الصفر.وتابعت الجهود التي تبذلها سلطات الصحة في باكستان للقضاء على حمى الضنك المنتشرة في شكل وبائي خطير.وعرجت إلى الإصلاحات الجارية من جانب الحكومة الباكستانية لتحسين الوضع الاقتصادي والسيطرة على موجة الغلاء المعيشي.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات الاحتجاجات الجارية في العراق وسقوط مزيد من القتلى بنيران قوات مكافحة الشغب.// انتهى //12:47ت م0051