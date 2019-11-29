الرباط 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة بتطورات الشأن اللبناني، مبرزة أن الساعات القادمة ستكون حاسمة، في ظل التدهور في الشأن المالي لاسيما قضية صرف الليرة مقابل الدولار، واستمرار إضراب محطات تزويد الوقود لليوم الثاني على التوالي، مع إعلان جميعة المصارف بدء إضرابها اليوم.وتناقلت خبر استقبال إيطاليا لأزيد من مئة لاجئ سوري قادمين من لبنان، ضمن مبادرة الممرات الإنسانية التي تتيح مستقبلا أفضل للاجئين في إيطاليا.وفي فصول التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أشارت الصحف إلى أن بكين أعربت عن معارضتها الشديدة، لتوقيع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون حول هونغ كونغ أقره الكونغرس، متعهدة باتخاذ تدابير صارمة إزاء هذه الخطوة.// انتهى //13:04ت م0054