السيح 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة السيح في محافظة الخرج غداً ، "اليوم العلمي في شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام محمد بن عبدالوهاب " يقدمه عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن صالح الكنهل.ويأتي اليوم العلمي الذي يقام بعد صلاة العصر في جامع تميم الداري بحي الزاهر جنوب السيح ، ضمن المناشط الدعوية والاجتماعية التي ينظمها المكتب الهادفة إلى تبصير المجتمع وإثراء المعرفة.// انتهى //13:58ت م0065