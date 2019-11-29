محايل 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسرأس محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس, اجتماع المجلس المحلي بحضور رئيس مركز حميد العلايا يحيى بن علي الحياني وأعضاء المجلس، وذلك بمقر مدرسة متوسطة وثانوية الخوارزمي.وتضمن الاجتماع عدداً من المحاور منها : تطوير وتأهيل وادي البرداني، إنشاء مركز للشرطة والهلال الأحمر، وإنشاء مركز حضاري وساحة شعبية، كما ناقش المحافظ المكلف مشروع الإسكان، ازدواجية وإنارة الطريق العام ، سفلتة وإنارة المخطط الحكومي بالمركز، إنشاء مركز للرعاية الصحية الأولية، وإيصال المياه المحلاة للمركز.وبين محافظ محايل المكلف أن الاجتماع جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لمناقشة طلبات الأهالي وتلمّس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.// انتهى //13:59ت م0066