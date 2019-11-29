نجران 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسنظم مكتب التعليم بمحافظة حبونا بمنطقة نجران أمس, ورشة عمل لمناقشة متطلبات المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب الجديدة، الذي استهدفت عدداً من المشرفين التربويين، وقادة المدارس الابتدائية والمتوسطة، وذلك بمركز التدريب التربوي.واستعرضت الورشة التعديل الحديث على لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية، والتعريفات الإجرائية لبعض المصطلحات المستخدمة وأهدافها، والقواعد العامة في التقويم وأهمية أدوات التقويم والقرارات المترتبة عليها، إلى جانب طرق التعامل مع المواقف الطارئة أيام الاختبارات، وجودة بناء الأسئلة.// انتهى //14:00ت م0067