المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أمس, مبادرة "ذهبيون", بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة عبدالله الزهراني ومدير مكتب تعليم غرب المدينة الدكتور حميد الأحمدي والمساعد للشؤون التعليمية بالمكتب مسلم البلادي ومدير نادي وائل بن حجر منير الحربي, وذلك بنادي حي وائل بن حجر بالمدينة المنورة.وأوضح مشرف تطوير البرامج والأنشطة بالنادي فهد الجهني أن المبادرة تأتي تأكيد على مواكبة كل ما يتعلق بنقل الخبرات وتنوع طرق عرضها وتعدد مجالات موضوعاتها من الثقافي والفني والكشفي والرياضي والعلمي والاجتماعي والتطوع والترفيهي وغيرها، كما تختص بتقديم الندوات الحوارية والدورات التدريبية والبرامج والأنشطة التدريبية المجانية في شتى المجالات وعلى مدار العام بمعدل برنامج يقدم كل أسبوعين بإذن الله, حيث تستهدف المبادرة أعضاء النادي ورواده والمجتمع المحيط وجميع المهتمين بتطوير قدراتهم الفنية واكتساب الخبرات في عدة مجالات بجميع فئاتهم العمرية.وبين أن المشاركين في المبادرة سيحظون بعدد من المزايا منها شهادة المشاركة وكذلك الحصول على برامج تدريبية في أكثر من مجال والمشاركة في تقديم الدورات والبرامج التدريبية محاضرين مؤهلين ومعتمدين ومشهود لهم كخبراء في مجالاتهم.وأفاد الجهني أنه جرى إعداد جدول زمني للبرامج التدريبية وسيتم الإعلان عنها مسبقاً ويتم التسجيل بها من خلال رابط إلكتروني وعلى ضوء ذلك جرى إعداد استراتيجية لعملنا في إدارة المبادرة قائمة على رعاية المستفيدين عبر سلسلة متواصلة ومترابطة من الخدمات بما يحقق الفائدة والمنفعة للجميع ، كما جرى خلال البرنامج توقيع نادي حي وائل بن حجر ثلاث اتفاقيات مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ومكتب توعية الجاليات وفريق القدوة التطوعي.فيما شهد الحضور أول برامج مبادرة ذهبيون تضمن برنامج توعوي عن الوقاية من مرض السكري بعنوان التحدي إلى جانب تدشين أكاديمية Basket Time أول أكاديمية لكرة السلة بالمدينة المنورة.// انتهى //14:11ت م0074