الأفلاج 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسنظم القسم النسوي بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج ملتقى الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الضيافة للتعريف باللوائح والأنظمة الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.واشتمل الملتقى على جلسات حوارية بمشاركة منسوبات المركز بجميع وحداته : (المنح والمراجعة المالية ووحدة التطوع والتمكين ووحدة الحوكمة والتأسيس ووحدة البرامج ).وأكدت مساعدة مدير المركز البندري الخثران أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الجهات الخيرية وتبادل الخبرات وفتح آفاق تنموية جديدة في المجال الخيري والاجتماعي ، مشيرة إلى أن المركز يسعى لتحقيق رؤية 2030 من خلال الإشراف على القطاع غير الربحي والعمل على تطوير الإنتاج وتحقيق التعاون المشترك بين الجهات في تفعيل الدور التنموي والخيري والتعريف بأهداف الجهات الخيرية.// انتهى //14:33ت م0078