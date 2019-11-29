بيروت 02 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 29 نوفمبر 2019 م واسالتقى أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في العاصمة بيروت اليوم، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.وقال زكي في تصريح صحفي : إن زيارة وفد جامعة الدول العربية إلى لبنان ولقاءاتنا مع المسؤولين اللبنانيين لم تكن لتكتمل دون التعرف على كل البعد الاقتصادي للوضع الخاص بلبنان، طبعا تعرفنا على البعد السياسي بالكامل، وكان هناك لقاء مع حاكم مصرف الأستاذ رياض سلامة، الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان هو سبب ونتيجة للأحداث الحالية والوضع الحالي.وأضاف : كلنا أمل أن يستطيع اللبنانيون تجاوز هذا الواقع بمعاونة أشقائهم، من خلال جهودهم وتضامنهم فيما بينهم واستعدادهم للتضحية ولبذل الجهد والتوافق حتى يستطيعوا أن يعبروا هذه الأزمة .// انتهى //15:09ت م0084